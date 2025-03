Lula chama discussão entre Trump e Zelensky de 'cena grotesca'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descreveu neste sábado a discussão da véspera entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky como uma "cena grotesca".

"Desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa, como a que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca", disse Lula no Uruguai, onde assistiu à posse do presidente Yamandú Orsi.