Leverkusen goleia Frankfurt antes de duelo com o Bayern na Champions

A quatro dias de enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 1 neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão.

O Leverkusen abriu 3 a 0 no primeiro tempo com gols de Aleix García (26'), Patrik Schick (29') e Nordi Mukiele (33'), antes de o Eintracht descontar com Hugo Ekitiké (37').