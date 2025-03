'Lei do ex': Real Madrid perde para Betis com gol de Isco

O Barça recebe no domingo a Real Sociedad, e no último jogo deste sábado o Atlético de Madrid, a um ponto do Real Madrid, joga contra o Athletic Bilbao no estádio Metropolitano.

Brigando ponto a ponto com o Barcelona pela liderança, o Real Madrid foi derrotado pelo Betis por 2 a 1 neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, e inclusive cair para a terceira posição na tabela.

Com esta derrota, a quarta no campeonato, o Real Madrid fica com 54 pontos, os mesmos do Barça, que pode aproveitar a ocasião e abrir vantagem na luta pelo título.

O time do técnico Carlo Ancelotti começou melhor e saiu na frente rapidamente, depois que Ferland Mendy ficou cara a cara com o goleiro Adrián San Miguel e passou a bola para Brahim mandar para as redes.

Com meia hora de jogo, Isco entrou em cena ao cobrar escanteio na cabeça de Cardoso, que subiu livre e empatou de cabeça.