Flick afirma que ninguém esperava que o Barça lutaria pelos três títulos

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou neste sábado (1º) que ninguém imaginava no início da temporada que o time catalão lutaria pelos títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. "Estamos em três competições e lutaremos pelos três títulos. Quando a temporada começou, ninguém esperava por isso. O time foi bem", declarou Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Real Sociedad, pela 26ª rodada da LaLiga.

Próxima adversária do Barça, a Real Sociedad vem de derrota para o Real Madrid por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, na última quarta-feira. "É uma grande equipe. Sabe defender, mas com a bola tem grandes jogadores. Temos que estar preparados", advertiu Flick, ciente de que qualquer erro pode custar a liderança, que o Barcelona detém sobre o Real Madrid no saldo de gols, já que ambos têm 54 pontos. O alemão também explicou que a decisão de escalar o volante Frenkie De Jong no lugar de Marc Casadó é técnica.