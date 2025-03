Ex-governador Andrew Cuomo vai se candidatar à Prefeitura de NY

"É necessário lançar um plano ousado para dar um giro em Nova York", diz Cuomo em um vídeo de 17 minutos publicado na rede social X, em que anuncia a candidatura e lembra seus feitos durante a década em que foi governador do estado de mesmo nome, entre eles a gestão da pandemia de Covid-19.

O ex-governador de Nova York Andrew Cuomo, que renunciou em 2021, devido a acusações de assédio sexual, anunciou neste sábado seu retorno à política com uma candidatura à Prefeitura de Nova York, uma corrida em que vai enfrentar o atual prefeito, Eric Adams, acusado de corrupção.

Cuomo, 67, faz um retorno surpreendente à política, após três anos de ostracismo por ter sido acusado por 11 mulheres de assédio sexual, um escândalo que o levou a renunciar em agosto de 2021 e que consumiu US$ 25 milhões dos contribuintes para que ele se defendesse nos tribunais, segundo o jornal The New York Times.