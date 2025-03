Chefe da Otan diz à 'BBC' que Zelenski precisa encontrar maneira de restaurar relação com Trump

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse à BBC que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, precisa "encontrar uma maneira" de restaurar seu relacionamento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração ocorreu após o encontro entre os dois líderes ontem, que foi encerrado em um bate-boca.

De acordo com Rutte, ele conversou duas vezes com Zelenski após o confronto e disse ao líder ucraniano que é necessário "dar crédito a Trump". Ele destacou à BBC que, durante o primeiro mandato do norte-americano na Casa Branca, os EUA aprovaram a venda do sistema de mísseis antitanque Javelin, que permitiu à Ucrânia responder aos ataques russos quando se iniciou a guerra entre os dois países, em 2022.