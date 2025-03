Aliados europeus apoiam Zelensky após discussão na Casa Branca

Os aliados europeus da Ucrânia, que se reúnem em Londres no domingo, apoiaram o presidente Volodimir Zelensky, convidado a se retirar da Casa Branca após uma discussão com Donald Trump, que ameaçou deixá-los "sozinhos" se não alcançarem um acordo com a Rússia.

Após o confronto no Salão Oval diante de câmeras do mundo todo, a maioria dos líderes europeus se apressou para defender o ucraniano, que supostamente teria ido a Washington para assinar um acordo para ceder a exploração dos recursos minerais da Ucrânia em troca de garantias de segurança.