Wall Street se beneficia de recuperação técnica para fechar semana no azul

"Nos últimos dez dias, vimos uma forte queda" nos principais índices de Wall Street, suficiente para "anular todos os lucros obtidos" após a eleição de Trump em novembro, detalhou o analista.

No começo do dia, a bolsa nova-iorquina recebeu com satisfação a publicação do índice de preços PCE, o preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para traçar sua política monetária.

A inflação perdeu força em janeiro nos Estados Unidos com 2,5% em 12 meses, contra 2,6% do mês anterior, em linha com o esperado e depois de várias acelerações consecutivas.