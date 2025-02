Uefa multa Real Madrid por 'comportamento discriminatório' de torcedores

A Uefa puniu nesta sexta-feira (28) o Real Madrid com uma multa de 30 mil euros (cerca de R$ 182.445 pela cotação atual) e o fechamento parcial de seu estádio, com adiamento do cumprimento, pelo "comportamento discriminatório" de seus torcedores no jogo de volta do playoff da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Nem as imagens televisivas nem os jornalistas presentes haviam falado dos incidentes ocorridos durante a vitória do Real Madrid por 3 a 1, no dia 19 de fevereiro, com um hat-trick do astro francês Kylian Mbappé. Esse resultado deu ao time espanhol a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões e eliminou a equipe inglesa.