Tsitsipas vence Griekspoor e vai enfrentar Auger-Aliassime na final em Dubai

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 11 do mundo, venceu nesta sexta-feira (28), com um duplo 6-4, o holandês Tallon Griekspoor, número 47, nas semifinais do ATP 500 de Dubai.

Na final de sábado, Tsitsipas enfrenta o canadense Felix Auger-Aliassime, 21º do ranking, que derrotou o francês Quentin Halys, número 77 e vindo do qualy, por 5-7, 6-4 e 6-3.