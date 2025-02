Thiago Almada será titular contra Brest na Ligue 1

"Será titular", confirmou o treinador português, que elogiou as "grandes qualidades" do ex-jogador do Botafogo.

O meia argentino do Lyon, Thiago Almada, será titular pela primeira vez na sua nova equipe, contra o Brest, na Ligue 1, no domingo, anunciou nesta sexta-feira (28) o seu treinador Paulo Fonseca.

"Me preparo da melhor maneira possível para ser bom nos minutos que tenho", garantiu o jogador de 23 anos em sua primeira vez diante dos jornalistas desde que chegou ao clube francês, no dia 15 de janeiro.

Almada reconheceu que o seu processo de adaptação foi mais fácil graças a seu compatriota Nicolás Tagliafico, zagueiro do Lyon. "Ele me deu uma grande ajuda, mesmo antes da minha chegada ao Lyon".

Alguns adversários do Lyon têm criticado a contratação de Almada por empréstimo gratuito vindo do Botafogo, outro clube do conglomerado Eagle Football, enquanto o Lyon está proibido de contratar pela DNCG, entidade financeira do futebol francês.