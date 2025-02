Ramadã começa no sábado na Arábia Saudita e em outros países do Golfo

O mês de jejum muçulmano do Ramadã começará neste sábado (28) na Arábia Saudita, lar de dois dos locais mais sagrados do islã, assim como em outros Estados do Golfo, anunciaram autoridades desses países nesta sexta-feira (28).

"A Suprema Corte Saudita decidiu que amanhã, sábado, 1º de março, será o primeiro dia do mês do Ramadã", informou a agência de notícias oficial saudita SPA.