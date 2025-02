Racing volta a vencer o Botafogo por 2 a 0 e conquista sua 1ª Recopa Sul-Americana

O Racing da Argentina venceu o Botafogo por 2 a 0 (4 a 0 no placar agregado) nesta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e conquistou sua primeira Recopa Sul-Americana, a única taça do futebol sul-americano que faltava em sua galeria. 'La Academia' garantiu assim um troféu que perdeu para o Nacional do Uruguai em 1989, graças a dois golaços, um do meio-campista Matías Zaracho (50') e outro de Bruno Zuculini (69') e à vitória por 2 a 0 alcançada na semana passada em solo argentino.

O clube de Avellaneda agora pode se orgulhar de ver sua galeria completa, que já tem os troféus da Copa Libertadores de 1967, da Sul-Americana de 2024 e agora da Recopa, que não era erguida por um time argentino desde 2021, quando o Defensa y Justicia se sagrou campeão.

A conquista na grama sintética do antos também amplia a lenda do técnico argentino Gustavo Costas, campeão como jogador (Supercopa Sul-Americana-1988) e técnico (Sul-Americana-2024 e Recopa-2025) pelo seu time do coração. - John evita o pior - Ídolo do chamado 'Primeiro Grande da Argentina', Costas, de 61 anos, acompanhou o jogo como sempre faz: andando de um lado para o outro pela área técnica, como um verdadeiro torcedor.

O goleiro John se destacou no primeiro tempo com quatro defesas notáveis que mostraram que os visitantes, apesar da vantagem conquistada no estádio Presidente Perón, não viajaram ao Rio apenas para segurar a vantagem. O goleiro se destacou primeiro aos 5 minutos ao desviar, de mão trocada, um chute de meia distância de pé esquerdo do ponta Maxi Salas; depois (aos 20 e 21), outros chutes de Salas e do zagueiro Nazareno Colombo de dentro da área; e, por fim, numa cobrança de falta do atacante Luciano Vietto (25'). John foi o destaque do Botafogo nesta decisão de Recopa, que disputou graças à sua primeira Libertadores conquistada no ano passado.

Mas enquanto o goleiro fazia grandes defesas seus companheiros não conseguiam levar perigo à baliza defendida por Gabriel Arias. O capitão do Racing foi exigido apenas numa forte cabeçada do zagueiro Alexander Barboza (40'), após uma cobrança do lateral Alex Telles da esquerda, em que o goleiro da seleção chilena espalmou e o travessão o ajudou a afastar. - A crise continua -

Além do pouco futebol mostrado, o time carioca começou a piorar logo após o início do segundo tempo. Zaracho, que entrou no lugar de Vietto, mandou para a rede de John com uma bomba de pé direito dentro da área tão violenta que o goleiro nem teve tempo de levantar os braços. A imagem é simbólica para ilustrar a crise que o Botafogo vive após a saída, no início de janeiro, do técnico português Artur Jorge, responsável pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024.