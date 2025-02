Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, afetados pelas novas ameaças tarifárias do presidente americano, Donald Trump, e pela preocupação com a demanda chinesa.

O Brent para entrega em abril caiu 1,16%, aos US$ 73,18, e o WTI para o mesmo mês fechou em baixa de 0,84%, aos US$ 69,76.