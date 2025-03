Palmeiras anuncia chegada do atacante Vitor Roque

A contratação do centroavante, que completa 20 anos nesta sexta-feira, é a "maior" da história do futebol brasileiro, disse a presidente do Verdão, Leila Pereira, sem revelar números.

Mas o retorno tomou forma oficialmente quando o Betis informou, no início desta sexta-feira, que havia chegado a um acordo com os catalães para "resolver a transferência do atacante".

Comandado pelo português Abel Ferreira, o time alviverde foi protagonista no futebol sul-americano nos últimos tempos, mas, no ano passado, passou em branco nas grandes competições nacionais e internacionais e faltou um artilheiro, que deverá ser Vitor Roque ou outro dos reforços deste ano, como Paulinho ou o uruguaio Facundo Torres.

O centroavante se juntará a uma equipe que teve um início de temporada irregular (seis vitórias e cinco empates em 12 jogos) e que, no sábado, disputa uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Bernardo, da Série C do futebol brasileiro.

Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Palmeiras vai lutar nesta temporada pela Libertadores e pelo novo e ampliado Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos no meio do ano.