Nicarágua deixa OIT e OIM e acusa agências de 'ingerência' e 'falsidades'

O governo da Nicarágua anunciou, nesta sexta-feira (28), sua retirada da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM), acusando as duas agências da ONU de "ingerência", "falsidades" e ação "politizada".

"Notificamos à OIT e à OIM a decisão soberana e irrevogável de nos retirarmos" desses organismos "que não cumprem com a missão para a qual foram criados", anunciou Rosario Murillo, que governa conjuntamente com o marido, Daniel Ortega.