Ministra britânica renuncia por cortes na ajuda internacional

A ministra britânica do Desenvolvimento Internacional, Anneliese Dodds, anunciou nesta sexta-feira (28) a sua renúncia ao governo trabalhista devido aos cortes na ajuda externa ordenados pelo primeiro-ministro, Keir Starmer, para aumentar os gastos com defesa.

O líder britânico prometeu na terça-feira aumentar os gastos com defesa do Reino Unido para 2,5% do Produto Interno Bruto até 2027, mas ordenou um corte no orçamento de ajuda ao desenvolvimento internacional de 0,5% para 0,3% do PIB para pagar por isso.