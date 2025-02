México afirma que extradição de chefes do narcotráfico aos EUA ocorreu por motivo de 'segurança nacional'

O envio dos supostos criminosos aconteceu em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25% ao México e ao Canadá a partir da próxima terça-feira, devido à suposta ineficácia no combate ao narcotráfico e à migração ilegal.

A extradição de 29 chefes do narcotráfico mexicano aos Estados Unidos ocorreu por razões de "segurança nacional" e à parte do tratado de extradição entre os dois países, informaram, nesta sexta-feira (28), o procurador-geral e o governo mexicano.

Até agora, as entregas de mexicanos requisitados pelos Estados Unidos aconteciam com base em um acordo de extradição binacional que exige a autorização da justiça para serem concretizadas.

No entanto, o procurador-geral e o secretário de Segurança mexicano, Omar García Harfuch, explicaram que esse procedimento extraordinário foi adotado após surgirem relatos de que alguns dos 29 presos enviados na quinta-feira poderiam até ser "libertados".

"Havia um risco de que alguns desses alvos fossem libertados ou que seus processos de extradição continuassem sendo atrasados devido a acordos com alguns juízes que buscavam favorecê-los, considerando que as atividades às quais se dedicam representam uma ameaça à segurança do nosso país", explicou García Harfuch.