Marca-passo de Gene Hackman deixou de funcionar 9 dias antes de ele ser encontrado morto

Uma análise do marca-passo do lendário ator de Hollywood Gene Hackman revelou que sua última atividade foi registrada nove dias antes de ele e sua esposa serem encontrados sem vida em sua casa no estado do Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, informou o xerife local nesta sexta-feira (28).

"Foi feita uma perícia inicial do marca-passo do senhor Hackman. Este revelou que seu último evento foi registrado em 17 de fevereiro de 2025", declarou o oficial Adan Mendoza aos jornalistas. "Acho que é uma suposição muito boa de que esse foi seu último dia de vida", sustentou.