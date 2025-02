Manifestação e confrontos no aniversário de grande acidente ferrovirário na Grécia

Mais de 325.000 pessoas, de acordo com a polícia, marcharam por toda a Grécia nesta sexta-feira (28) para marcar dois anos do acidente de trem que deixou quase 60 pessoas mortas, um protesto pontuado por confrontos entre a polícia e os manifestantes.

A marcha em Atenas foi pontuada por confrontos que deixaram cinco pessoas feridas, de acordo com os serviços de emergência. Pedras e coquetéis molotov foram atirados contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo.

Em um ato emocionante, os nomes e as idades de todas as vítimas, a maioria delas jovens, foram lidos perante o Parlamento. Em seguida, foi feito um minuto de silêncio na presença dos parentes das vítimas, incluindo a pediatra Maria Karystianou, que atualmente lidera a luta dessas famílias para responsabilizar as autoridades.

"Hoje, devemos enviar uma mensagem forte para punir todos os responsáveis por esse drama", disse à AFP Nikos Likomytros, um estudante de história e arqueologia de 20 anos.

Em 28 de fevereiro de 2023, pouco antes da meia-noite, um trem que viajava entre Atenas e Thessaloniki, no norte, com mais de 350 passageiros a bordo, colidiu de frente com um trem de mercadorias no Vale de Tempe, cerca de 350 km ao norte da capital.