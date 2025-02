Macron diz que UE planeja 'tarifas recíprocas' sobre aço e alumínio dos EUA

A União Europeia (UE) planeja "tarifas recíprocas" sobre o aço e o alumínio dos Estados Unidos e terá que "responder" sobre outros produtos, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta sexta-feira (28), depois que seu homólogo Donald Trump anunciou a aplicação iminente de tarifas de 25% sobre produtos europeus.

Se o anúncio de Trump for implementado, "os europeus responderão, portanto haverá tarifas recíprocas. Porque devemos nos proteger, nos defender", enfatizou Macron em uma entrevista coletiva conjunta no Porto com o primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro.