Juiz eleitoral suspende direitos políticos de vice-presidente do Equador

Um juiz eleitoral do Equador suspendeu os direitos políticos da vice-presidente do Equador, Verónica Abad, por dois anos. Desde 2023, ela vive um confronto feroz com o presidente Daniel Noboa, que tentou suspendê-la do cargo.

A sanção, anunciada por volta da meia-noite de quinta-feira e inclui uma multa de 14.100 dólares (82 mil reais), foi imposta em primeira instância e Abad pode recorrer.