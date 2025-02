Ilha francesa da Reunião declara alerta máximo por ciclone e confina população

As autoridades da ilha francesa da Reunião, no Oceano Índico, decretaram alerta máximo e confinaram toda a população, incluindo as equipes de emergência, devido à chegada iminente do ciclone Garance.

"Diante do impacto direto, com ventos de mais de 200 km/h, o prefeito decretará o alerta roxo", afirma um comunicado publicado na rede social X.