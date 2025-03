EUA diz que México propôs igualar tarifas americanas à China

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o México propôs igualar as tarifas que Washington impôs aos produtos chineses, em uma tentativa de evitar as taxas anunciadas por Donald Trump aos bens mexicanos.

A pausa de um mês nas tarifas de 25% às importações de Canadá e México, impostas pelo presidente americano, expira na próxima terça-feira e os dois países tentam evitá-las.