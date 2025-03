Duplantis alcança 6,27m e volta a bater recorde mundial no salto com vara

O fenômeno sueco Armand Duplantis, atual bicampeão olímpico de salto com vara, voltou a melhorar o seu recorde mundial ao elevá-lo um centímetro, para 6,27 metros, nesta sexta-feira (28), na décima edição do All Star Perche, em Clermont-Ferrand, na França.

"O que posso dizer? Vim aqui para conseguir isso e dei tudo para conseguir. A corrida foi muito boa para mim e, simplesmente, consegui", declarou o recordista ao microfone do locutor no pavilhão, logo após o triunfo.