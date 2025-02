Dilma recebe alta após internação na China

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual mandatária do banco do Brics, recebeu alta após ficar sete dias internada em um hospital da cidade chinesa de Xangai devido a uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio, informaram, nesta sexta-feira (28), seus assessores.

"A presidente Dilma Rousseff teve alta ontem (27) e já está trabalhando normalmente na sede do Novo Banco de Desenvolvimento (banco do Brics) em Xangai", indicou sua assessoria de imprensa na rede social X.