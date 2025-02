China não atingiu meta fundamental de emissões de carbono em 2024

A China não atingiu uma meta climática importante para 2024 e suas emissões de carbono aumentaram, apesar das melhorias recordes em energia renovável, mostraram dados oficiais nesta sexta-feira (28).

A intensidade de carbono, que mede as emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB, caiu 3,4% no ano passado, informou o escritório nacional de estatísticas.