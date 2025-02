Chefe da ONU alerta que cortes na ajuda externa são "contrários aos interesses" dos EUA

"A redução do papel e da influência humanitária dos Estados Unidos irá contra os interesses americanos a nível global. Só posso esperar que essas decisões possam ser revertidas com base em revisões mais cuidadosas", disse Guterres a jornalistas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta sexta-feira (28) que os amplos cortes nos gastos com ajuda externa dos Estados Unidos e nas contribuições para as agências do organismo internacional, promulgados pelo presidente Donald Trump, vão contra os interesses de Washington.

As agências das Nações Unidas, juntamente com as ONGs de ajuda, receberam avisos de cortes profundos no financiamento americano nas últimas 48 horas, disse Guterres, cumprindo assim Trump as promessas de campanha de reduzir os gastos federais.