Bayern vence de virada na visita ao Stuttgart (3-1) e aumenta vantagem na liderança

No confronto desta sexta, o Stuttgart abriu o placar aos 34 minutos graças a Angelo Stiller, mas o gigante de Munique empatou pouco antes do intervalo através do francês Michael Olise (45'), enquanto Leon Goretzka virou no segundo tempo (64'). Kingsley Coman marcou o terceiro no fim da partida.