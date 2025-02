'Autodeportação' de Trump é uma aposta arriscada para os migrantes

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) advertiu nesta semana que "usará todas as ferramentas disponíveis para forçar os imigrantes ilegais a se autodeportarem".

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está encurralando migrantes com medidas para incentivar a "autodeportação", uma opção não isenta de riscos.

O DHS pede que os migrantes se inscrevam em um registro, com seus dados pessoais e impressões digitais. Caso não o façam, será considerado "um crime" punível com "multa, prisão ou ambas", disse em um comunicado.

Ainda não se sabe qual será o efeito dessa decisão sobre os migrantes irregulares, que provavelmente pensarão duas vezes antes de se registrarem.

Michelle Mittelstadt, diretora de comunicações do Instituto de Políticas Migratórias (MPI), com sede em Washington, diz que os estrangeiros que estão no país sem autorização "já são deportáveis (...) portanto, acrescentar esta exigência de registro e criar um possível novo ônus para o sistema judiciário não cria uma nova ferramenta para a expulsão".