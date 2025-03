Aston Villa vence Cardiff (2-0) com 2 gols de Asensio e vai às quartas de final da FA Cup

O Aston Villa venceu o Cardiff, da 2ª divisão, por 2 a 0, com dois gols do espanhol Marco Asensio nesta sexta-feira (28), no jogo que abriu as oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O jogador emprestado no início do mês pelo Paris Saint-Germain continua sua boa adaptação ao futebol inglês e já marcou quatro gols em seis jogos.