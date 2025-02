Wall Street fecha em forte queda

"Os investidores se acostumaram com números explosivos da Nvidia", disse Jack Ablin, da Cresset Capital. "Foram bons, mas não explosivos".

Ablin também mencionou os comentários do presidente Donald Trump sobre a entrada em vigor, na próxima terça-feira, de tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá, o que aumentou a incerteza no mercado.

Após atingir recordes no início do mês, os índices americanos têm enfrentado dificuldades nas últimas sessões, influenciados por uma sequência de dados econômicos fracos.