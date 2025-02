Vice-presidente da Colômbia denuncia ameaças de morte

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, distanciada do governo, disse nesta quinta-feira que ela e sua família receberam ameaças de morte, depois que ela denunciou casos de corrupção.

Francia foi uma das funcionárias mais críticas do presidente Gustavo Petro no último dia 4, quando ele transmitiu ao vivo um conselho de ministros. A vice-presidente manifestou seu incômodo com a presença no gabinete de pessoas que considera corruptas e distantes do seu projeto progressista.