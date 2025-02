Trump promete acordo comercial 'muito bom' com Reino Unido

Os Estados Unidos e o Reino Unido vão alcançar um acordo comercial "muito bom", disse nesta quinta-feira (27) o presidente americano, Donald Trump, em coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Vamos acabar com um acordo comercial muito bom para ambos os países, e estamos trabalhando nisso", acrescentou.

Trump, autor de um livro intitulado "A arte da negociação", elogiou durante a coletiva as habilidades de negociação do ex-advogado de direitos humanos Starmer.

Em 2016, os políticos favoráveis ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, fizeram alarde da promessa de um acordo comercial com os Estados Unidos como um dos benefícios de se deixar o bloco regional. Porém, depois que a saída foi aprovada em referendo, o acordo não se concretizou.

Os comentários de Trump sobre um acordo indicam que sua administração está ansiosa para retomar as conversas comerciais com o Reino Unido, que avançaram pouco durante o mandato de seu antecessor Joe Biden.

Desde que assumiu o cargo há pouco mais de um mês, Trump ameaçou impor fortes tarifas aos parceiros com os quais os Estados Unidos têm um grande déficit comercial, incluindo União Europeia e China.

Starmer disse que teve uma "discussão produtiva" com Trump, e acrescentou que os Estados Unidos e o Reino Unido estão trabalhando em um novo "acordo econômico".

"Poderíamos muito bem terminar com um acordo comercial real no qual as tarifas não seriam necessárias", disse Trump aos jornalistas, e acrescentou que o pacto final poderia ser "realmente fantástico para os dois países".

Nesta quinta, Starmer defendeu a balança comercial britânica com os Estados Unidos, classificando-a de "justa, equilibrada e recíproca".