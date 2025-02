Trump aplicará tarifas a México e Canadá em março; China será cobrada com taxa adicional de 10%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta quinta-feira (27), que as tarifas sobre as exportações do México e do Canadá entrarão em vigor em 4 de março e que China pagará, a partir desta data, uma tarifa adicional de 10% até que a "praga" do narcotráfico "seja interrompida ou limitada".

"As drogas continuam entrando em nosso país a partir do México e do Canadá em níveis muito altos e inaceitáveis", acusou o presidente dos Estados Unidos em sua rede, Truth Social.