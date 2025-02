Textor terá que pagar multa de R$ 1 milhão após denunciar manipulação de resultados no Brasileirão

A sanção resulta de um acordo entre a defesa do polêmico empresário americano e a Procuradoria da Justiça Desportiva, que o acusou em setembro de diversas violações do código desportivo, indicou o STJD numa nota divulgada nesta quinta-feira (27).

A Procuradoria da Justiça Desportiva abriu um processo contra o dono do conglomerado Eagle Football, que também controla o francês Lyon, após ele denunciar, em março de 2024, supostas manipulações em partidas do Campeonato Brasileiro, inclusive o de 2023.

Uma eventual condenação poderia ter trazido ao dono do time carioca, campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão de 2024, uma suspensão de até dois anos, além de sanções financeiras.

Naquela temporada, o Botafogo sofreu um revés inusitado, ao perder a liderança isolada do torneio e a oportunidade de conquistar seu primeiro campeonato desde 1995.

"As alegações [de Textor] foram feitas com base em uma empresa de inteligência artificial e sem apresentar provas substanciais", afirmou o STJD.

Com suas denúncias sobre supostas manipulações, Textor também "ofendeu a honra" de jogadores do Palmeiras (que acabou se sagrando campeão em 2023), do São Paulo, do Fortaleza, do árbitro Bráulio da Silva Machado e do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.