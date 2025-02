Se EUA 'continuar aumentando tarifas', a UE 'fará o mesmo', diz ministro francês

“Está claro que se os americanos mantiverem os aumentos de tarifas, como anunciou o presidente Trump, a UE fará o mesmo”, disse Lombard da Cidade do Cabo, onde está ocorrendo uma reunião dos ministros das finanças do G20.

“Mesmo que não seja de interesse geral, também devemos proteger nossos interesses e os dos países da União”, disse Lombard à AFP.

“As guerras tarifárias levam à inflação, a um crescimento menor e não são uma solução. Na verdade, foi isso que dissemos ao ministro Scott Bessent”, disse o ministro francês, que conversou com seu colega do Tesouro dos EUA nesta quinta-feira, em uma reunião do G7.

O ministro americano não viajou para a Cidade do Cabo para as negociações do G20, mas participou virtualmente da reunião do G7.