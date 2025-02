Sainz Jr. supera sua ex-equipe Ferrari no 2º dia de testes no Bahrein; Bortoleto é 15º

O espanhol Carlos Sainz Jr., ex-Ferrari e agora novo piloto da Williams, fez o melhor tempo do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (27), no circuito de Sakhir, no Bahrein, em que o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ficou em 15º.

O madrilenho terminou à frente dos dois carros da Ferrari, do britânico Lewis Hamilton e do monegasco Charles Leclerc, aos quais superou por 31 e 83 milésimos de segundo, respectivamente.