Primeiro-ministro britânico se reúne com Trump para pedir garantias à Ucrânia

A viagem a Washington foi precedida pela visita do presidente francês, Emmanuel Macron, à Casa Branca, em meio a crescentes preocupações na Europa de que Trump deixe Kiev de lado nas negociações com Putin.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se reúne nesta quinta-feira (27) com Donald Trump para pedir "garantias" dos Estados Unidos diante de um eventual cessar-fogo na Ucrânia, ao considerar que esta seria a única maneira de dissuadir o líder russo, Vladimir Putin, de voltar a invadir o território do país vizinho.

Reino Unido e França estão à frente de propostas para enviar uma força de manutenção da paz europeia à Ucrânia, caso a surpreendente decisão de Trump de iniciar negociações diretas com Putin resulte em um acordo para pôr fim à guerra.

Trump parece indiferente, pois acredita que a Europa deve se envolver mais no apoio à Ucrânia.

"Bem, eu não vou dar muitas garantias de segurança. Vamos deixar a Europa fazer isso", disse Trump aos jornalistas na quarta-feira.

Um alto funcionário de sua administração afirmou que o essencial é garantir um cessar-fogo.

"O tipo de força depende muito do acordo político que for feito para pôr fim à guerra. E acho que esse compromisso é parte do que os líderes vão discutir hoje", disse o funcionário aos jornalistas.