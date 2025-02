Presidente do Fed diz que está 'mais cauteloso' sobre combate à inflação nos EUA

O combate do Federal Reserve (Fed, banco central americano) à inflação está ameaçado pelo crescente pessimismo sobre sua capacidade de manter os preços ao consumidor sob controle, declarou uma autoridade da instituição nesta quinta-feira (27).

Em um discurso no estado da Virgínia, o presidente da célula do Fed no estado do Kansas, Jeff Schmid, disse que reduziu seu otimismo inicial de que a inflação continuaria caindo na meta de longo prazo do banco de 2% ao ano.