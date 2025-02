Pedro Sánchez promete respostas 'proporcionais' às tarifas dos EUA

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, disse nesta quinta-feira (27) que a União Europeia responderá com medidas “proporcionais” ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas de 25% sobre as exportações europeias.

“Vamos defender nossos interesses contra aqueles que querem atacar as economias europeias com tarifas que são absolutamente injustificadas e que também ameaçam nossa soberania econômica de forma velada”, disse Sánchez em um discurso em Zamudio, no norte da Espanha.