Número de nascimentos no Japão registra queda histórica em 2024

Os nascimentos no Japão registraram queda em 2024 pelo nono ano consecutivo, com jovens adiando o casamento enquanto a população idosa aumenta, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.

O número evidencia os dramáticos desafios demográficos enfrentados pela quarta maior economia do mundo, onde uma força de trabalho em declínio tem o custo de cuidar de uma crescente população idosa.

As mortes representaram mais que o dobro do número de nascimentos, com um aumento de 1,8% na comparação com 2023, a 1,62 milhão.

A população total do Japão chegou neste mês a 123,54 milhões, 0,46% a menos do que em fevereiro de 2023, segundo dados do Ministério de Assuntos Internos divulgados na semana passada.