Medvedev é eliminado por Griekspoor nas quartas de final do ATP 500 de Dubai

O tenista russo Daniil Medvedev, primeiro cabeça de chave do torneio ATP 500 de Dubai, foi eliminado nesta quinta-feira (27), nas quartas de final, pelo holandês Tallon Griekspoor, que conseguiu salvar quatro match points na partida.

O ex-número um do mundo, hoje sexto colocado no ranking, perdeu por 2-6, 7-6 (9/7) e 7-5 para um jogador que já havia surpreendido na segunda rodada o atual campeão, o francês Ugo Humbert, 15º do mundo.