Mecanismo para reparar vítimas de abusos está em curso, diz Igreja espanhola

Quando estiver trabalhando há um ano, “a comissão prestará contas de seu trabalho. E até lá, não haverá mais informações”, disse o prelado.

Sob pressão do governo espanhol de esquerda e do defensor do povo (ombudsman), que coordenou uma investigação inicial sobre o abuso de crianças por parte de clérigos, a Igreja Católica aprovou em julho passado a criação do mecanismo para reparar as vítimas.

As associações de vítimas reclamaram que não haviam sido levadas em consideração na elaboração do mecanismo.