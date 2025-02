Maduro insiste em diálogo de "igual para igual" entre EUA e Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu nesta quinta-feira (27) um diálogo "de igual para igual" com os Estados Unidos, um dia depois de o governo de Donald Trump revogar a licença da Chevron para operar no país.

Durante um evento com apoiadores, a maioria funcionários públicos, que marcharam até o Palácio de Miraflores para marcar os 36 anos do levante popular conhecido como "El Caracazo", Maduro abordou as sanções americanas, mas sem mencionar diretamente a decisão de Trump.