Irã considera ‘escandalosas’ ameaças israelenses de recorrer a ‘opção militar’

O Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou, nesta quinta-feira (27), como "escandalosas" as advertências do chanceler israelense sobre a possibilidade de recorrer a uma "opção militar" para deter as ambições nucleares do Irã.

Em uma entrevista concedida ao portal americano Politico, Gideon Saar afirmou que o Irã havia enriquecido urânio suficiente para fabricar "algumas bombas" e que o tempo estava se esgotando.