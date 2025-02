Incêndio no norte do Japão deixa um morto e provoca fuga de moradores

Um incêndio florestal no norte do Japão matou uma pessoa, danificou quase 80 imóveis e forçou a saída de centenas de moradores, anunciaram as autoridades locais, que mobilizaram helicópteros militares para as operações de combate às chamas.

Imagens aéreas do canal público NHK mostram várias casas reduzidas a cinzas em áreas florestais de Ofunato, na região de Iwate.