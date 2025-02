França também está interessada nos recursos minerais ucranianos

A França está conversando com a Ucrânia sobre o acesso às riquezas minerais do país, inclusive para uso militar, declarou nesta quinta-feira (27) o ministro francês da Defesa, Sebastien Lecornu.

"Em conjunto com meu homólogo ucraniano, o ministro da Defesa, estamos falando sobre a questão com base em nossas necessidades e, em particular, para nossa indústria de defesa", disse Lecornu à rádio Franceinfo.