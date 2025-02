EUA retirará militares transgênero do Exército a menos que obtenham isenção

O memorando foi divulgado como parte de uma ação judicial contra o decreto do presidente Donald Trump para remover oficiais transgêneros do serviço militar.

Os Estados Unidos começarão a remover soldados transgêneros do Exército nos próximos 30 dias, a menos que obtenham uma isenção em uma revisão caso a caso, anunciou o Pentágono na quarta-feira.

"Membros do serviço que tenham um diagnóstico atual, histórico ou que apresentem sintomas compatíveis com disforia de gênero serão processados para o afastamento do serviço militar", segundo o memorando.