Amazon apresenta seu primeiro chip de computação quântica

A Amazon Web Services (AWS), provedora de serviços de nuvem da Amazon, com sede nos EUA, anunciou nesta quinta-feira (27) o lançamento do Ocelot, seu chip quântico de primeira geração, em uma tentativa de alavancar essa tecnologia de computação experimental na competição com outros gigantes da tecnologia.

O novo semicondutor foi desenvolvido pelo AWS Centre for Quantum Computing no California State Institute of Technology e pode reduzir os custos de implementação do corretor de erros quântico em até 90%, de acordo com a empresa.